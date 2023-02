VIDEO: Cinthia Fernández se acarició sin pudor en las redes sociales

Conocida por sus comentarios sin filtro, Cinthia Fernández quedó en medio de la polémica luego de opinar sobre una frase de Luciano Castro en donde el actor confirmó que no tiene proyectos de hijos con Flor Vigna.

El ex de Sabrina Rojas expresó: "Flor jamás me va a plantear tener un hijo" durante una entrevista en Agarrate Catalina, por La Once Diez. Frente a esto, Fernández aseguró: "O sea, ¿el día que quiera la fleta? Espantoso me pareció el comentario de él para con Flor", aseguró la ex de Martín Baclini.

Ose a q el día que quiera la fleta ? Espantoso me pareció el comentario de él para con Flor pic.twitter.com/RGoKaGmY0G — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 11, 2023

Dejando atrás las polémicas, Cinthia se quejó del calor reinante en todo el país y, con un video impresionante en su pileta y usando una bikini negra, la influencer se acarició el cuerpo y se anticipó: "Perdón pero hoy no está pa otra cosa, así que las/los envidiosos se van pa’l ….Complete la frase #sevanpalcarajo #summer #bomba #relax #calor #hot #mamipuedetambien #mum".

Los más de 5.8 millones de seguidores enloquecieron con la filmación y dejaron más de 98.700 likes y mensajes como: "Primero envidio la pileta... 2do el tremendo lomo... y pensando bien, creo que esta mas a mi alcance una pileta así que el lomo... jajaja", "Ahora van a empezar, mira la madraza, esto, lo otro jajaja, que gente que le gusta oler los ...", "La que puede puede… que se vayan pal carajo los envidiosos. Dos besitos porque tres mucha plata", entre otros.