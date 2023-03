Mirtha Legrand cumple 96 años y tira la casa por la ventana

Este 23 de febrero, el mundo del espectáculo amaneció brindando por Mirtha Legrand, la diva de los almuerzos que está cumpliendo 96 años de edad.

Siempre linda e impecable, la conductora ya tiene prevista una gran celebración junto a sus familiares y amigos como suele hacer cada año en el importante festejo.

“Va a ser muy agitado pero muy feliz”, comenzó relatando la también actriz en una entrevista con el medio Infobae para luego agregar: “Llama muchísima gente, pero nunca imaginé vivir hasta estos años. Tengo cantidad de llamadas, de Graciela Borges, mi querida amiga, y otras figuras. Mañana tengo gente a la noche, amigos. Primero a la noche familia y después amigos, seremos unas 45 personas”.

“Yo pedí sin regalos pero la gente es muy cariñosa conmigo y algunos me traen. No se me ocurre cuál puede ser el mejor regalo. De todo me mandan. Estoy de muy buen humor, muy feliz, vienen mis nietos, mi hija”.

Acerca del amor del público, Mirtha sostuvo: “A veces me pregunto, cómo será posible que pasen los años y este año me han demostrado como nunca su cariño y amor. Hasta los chicos. La otra noche fui al teatro y había no sé cuántos, pero cuando me vieron me identifican”.