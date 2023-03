En tanga amarilla, Ayelén Paleo festejó sus 32 años

Luego de varios meses manteniendo un perfil bajo en sus redes sociales, Ayelén Paleo volvió a sorprender a sus fanáticos por el festejo de sus 32 años.

La ex vedete, amiga de Charlotte Caniggia, no dudó en realizar una gran fiesta junto a sus familiares y amigos, en donde no faltó el brindis, la comida y hasta una suelta de globos blancos.

"Hola 32 ! Gracias por compartir una hermosa noche junto a mi ! Los quiero mucho a cada uno de ustedes y agradezco que formen parte de mi vida Feliz cumple para miiii", expresó la mediática luciendo un mono negro de lycra muy apretado.

Al día siguiente y, como para seguir el festejo, Paleo posó en tanga amarilla desde el borde la pileta dejando a la vista sus curvas y su entrenado cuerpo.