El domingo de Wanda Nara a puro fitnes con un escote muy sensual

Wanda Nara mostró cómo pasó la mañana de domingo en el gimnasio de su lugar de residencia en Buenos Aires. Lució sin maquillaje ni filtros según contó en sus redes sociales. Cosechó miles de likes incluídas famosas y famosos.

No make up, no filtro, no fitness Domingo vale doble ? O que ? dijo la rubia en el comentario de su posteo.