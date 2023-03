¿Nace el amor?: Daniela de Gran Hermano muy cerca de L Gante

Luego del récord sexual entre Daniela y Thiago en "Gran Hermano", la joven mediática tuvo toda la atención del público que la apoyó, por varios meses, desde afuera de la casa cuando la morocha quedaba en placa de nominación.

Hace algunos días, la fanática de las uñas y las pestañas postizas, dejó el juego de Telefé y comenzó su "gira" por los medios y la noche porteña con presencias e invitaciones.

En una de esas salidas nocturnas, la morocha habría conocido a L-Gante que, al parecer conquistó con su música.

En las últimas horas, la ex jugadora compartió un video en Tiktok bailando uno de los éxitos del cumbiero y, frente a esta situación el ex de Tamara Báez, no tardó en replicarlo en su propia cuenta de Instagram.

“Si pinta”, expresó el cantante en un frase que puede ser el comienzo de un romance inesperado.