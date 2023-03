Con vestidito rojo, Nati Jota incendió Instagram

Luego de anunciar su salida del popular canal de streaming Luzu TV, Nati Jota se decidió a descansar para tomar una acertada decisión sobre dónde continuará desarrollándose profesionalmente.

La rubia, en el comienzo del año, ganó el premio Martín Fierro Digital a la mejor conducción y agradeció a sus ex compañeros y amigos.

A través de sus redes sociales, la rubia comparte su quehacer diario y, en las últimas horas, la imagen de la joven con un cortísimo vestido rojo sorprendió a sus fanáticos.

"Una noche de enero en mar del plata chequeando cómo me quedaba el vestido, un poco corto, muy diría mi mamá", comenzó diciendo y luego, en la siguiente foto aseguró: "Foto de mi tía mientras yo dormía, me dijo que me salía un culo divino y que sabía que le iba a agradecer, la verdad me salió un culo divino, sí", no dudó en decir Jota.