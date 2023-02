Alfano más fogosa que nunca con una infernal bikini

El verano la pone caliente y eso lo deja ver en sus redes sociales. Es así como Graciela Alfano dejó impactados a sus seguidores con un video de lo más candente.

De verde, en la playa y con un caballo, la ex-vedette mostró lo bien que le sienta el sol veraniego. Como si fuera poco, dejó una frase motivacional para quienes la admiran en la plataforma Instagram. 'Si hoy estás pasando por un momento muy difícil… CORAJE!!! Mañana podés ser inspiración para otros!!' fue lo que escribió la icónica mujer argentina.

El corto no paso desapercibido y en poco tiempo recolectó miles de me gusta. Sumado a ello sus fanáticos le escribieron cientos de palabras alagando lo linda que se ve: 'Estaba jugando al ajedrez y me falta una reina como está mujer', 'a mujer más bella de la Argentina fue ..es y seras vos!!', 'Quisiera ser ese caballo.' y muchos más.