Flor Moyano ratificó la denuncia por violación en el Hotel de Los Famosos 2

Flor Moyano, participante del reality Hotel de los Famosos 2 que se emite en Canal 13 de Buenos Aires estaba este miércoles en la fiscalía de Cañuelas ampliando detalles sobre sus denuncias contra Juan Martino por abusos cometidos durante la permanencia en el reality.

El Abogado Roberto Castillo dijo al ingresar que no es un hecho normal lo que ha ocurrido y que a lo largo de las emisiones del programa se fue construyendo con tocamientos y este tipo de "agresiones" hacia la víctima. El representante legal amplió que el acusado se puso en contacto con ella al conocerse la denuncia pero se pidió una medida restrictiva de prohibición de acercamiento.

Castillo contó que el tenor de los hechos fue creciendo hasta llegar a una violación con acceso carnal ocurridas “uno en el baño y otro en la habitación”.

El programa se contactó con el letrado para hacerle saber que está a disposición para no revictimizar a Flor Moyano. Si bien los programas ya fueron grabados no se sabe la edición que se hará de los momentos graves sufridos por la mujer. No se sabe si van a pasar las escenas ni que trato se les dará. Los momentos de la violación en el baño no están filmados porque dentro de ese lugar no hay cámaras, además la denunciante contó que su agresor se tapó el micrófono para que no se escuche nada.

El abogado pretende una reunión con la producción y que digan que las escenas en cuestión no sean emitidas. Mientras tanto Juan Martino fue expulsado del reality.