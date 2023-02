Sin bombacha ni corpiño, Celeste Gonzalez enamoró al hablar de sexo

La influencer sanjuanina más sensual volvió a enloquecer a sus seguidores con una serie de postales de lo más provocativas. No escatimó en nada y se sacó todo.

Sin bombacha mostró toda una serie de fotos que se sacó en su baño. Pero en la última mostró que tampoco usa corpiño. De allí devino una ola de elogios por lo bien que se ve.

Sin embargo, ella buscó resalta su reflexión en cuanto al sexo. Por ello escribió en su posteo en la plataforma Instagram: 'Muchas personas utilizan las palabras “sexo y amor” como si tuvieran una asociación inevitable, pues no la tienen. Puedes tener sexo con alguien que no amas y amar a alguien con quien no tienes sexo'. A ello le sumó 'Se puede amar y no desear? Sí, de la misma manera que puedes desear sexualmente a alguien que no amas. Cuando ocurren ambas cosas al mismo tiempo es MARAVILLOSO!'.