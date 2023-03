Con terrible escote, Wanda Nara se confesó en las redes sociales

Wanda Nara sigue siendo noticias porque, más allá de los escándalos maritales con Mauro Icardi, la mediática ya está en Argentina grabando la nueva temporada de MasterChef (Telefe).

La también empresaria, comparte su día a día en las redes sociales y esta nueva faceta de conductora que le valió la crítica de varios medios, periodistas y famosos.

Sin darle demasiada importancia al "qué dirán", la ex rubia compartió una foto y contó detalles de su personalidad no conocidos por muchos: "Fan de , Dormir, Comer , Amo los desayunos en todas sus formas .. room service es mi debilidad", comenzó diciendo la hermana de Zaira.

Luego agregó: "Mates amargos, me gusta la ropa de marca pero amo los descuentos. Mi debilidad son las tortas pero un sándwich en baguette con manteca , jamón y queso me enamora. Cocino sin talento pero con amor , en realidad no se para que tengo talento . Antes de dormir tomo un té, y duermo con cremas. Me gusta escuchar todo tipo de música y caminar descalza. (Para que me conozcan un poco más", aseguró.

Nara acompañó su confesión con un terrible escote que no pasó desapercibido y recibió likes y mensajes.