En tanga y red roja, Celeste González eclipsó Instagram

Siempre sorprendiendo en sus plataformas sociales, Celeste González volvió a incendiar Instagram al promocionar su línea de lencería erótica.

Los productos de Shop Escuelita lucieron a la perfección sobre las curvas de la sanjuanina que comenzó con un look de red roja, tanga y corpiño al tono. Desde una enorme cama, la influencer posó de frente y espalda dejando su colaless en primer plano y el comienzo de un topless que cautivó.

Por si esto no fuera poco, Celeste luego consultó a sus fanáticos si les agradaba el látex, material que mostró cubriendo sus partes en historias de Instagram.

Promotora del placer con respeto, la nacida en San Juan también publicó un tuit en donde expresó: "No existe un tipo de ´relación exitosa´. Una relación es exitosa cuando se es uno mismo. Cuando uno No se reprime, cuando ambos proponen un estilo de relación y se respeta. No hay engaño donde se es sincero desde el comienzo. La falta de respecto más grande es la MENTIRA", expresó Celeste.