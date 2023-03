Súper hot, Graciela Alfano bailó desde la playa

Amante del sol y la arena, Graciela Alfano volvió a ser noticia en las redes sociales para cerrar la temporada de verano 2023.

La artista popular, desde la costa atlántica no dudó en volver a mostrar su cuerpo y luciendo ropa deportiva, la rubia bailó feliz y divertida.

"NO TE QUEDES DONDE TE JUZGUEN, VOS NO SO UNA OPCIÓN, SOS UN PRIVILEGIO!", expresó la mediática y, desde la arena movió sus cadera y levantó sus brazos.

Graciela Alfano se despide del verano a puro baile. pic.twitter.com/rmYSbunuN4 — La Loca del Bosque (@alanizandrea) March 2, 2023

pComo era de esperar, los fanáticos de la ex vedete enloquecieron por la danza a la que calificaron de osada y sensual.

Un fuego!!!