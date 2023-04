Gran Hermano: Romina dejó la casa con el 57,69% de los votos del público

Este domingo y en la última gala de eliminación, "Gran Hermano" vivió una noche de sorpresas y ansias de final.

Con Marcos, Julieta, Nacho y Romina como los únicos habitantes de la casa, la noche comenzó con los familiares en el estudio que esperan atentos a los "hermanitos" que llevan más de cinco meses aislados.

Con el salteño como líder y primer finalista, la emisión contó con el encuentro del "primo" y su hermano mayor al que no veía desde hace más de un año por vivir y estudiar fuera del país. En un encuentro breve pero no menos intenso, un abrazo reunió a los parientes que no dejaron de llorar y expresarse su amor.

Minutos después, Santiago del Moro anunció a Julieta que era la segunda finalista por haber resultado la menos votada entre los tres nominados. Pasada la medianoche y en un "cabeza a cabeza" entre Nacho y Romina, la ex diputada debió abandonar "la casa más famosa del mundo" con el 57.69% de los votos del público.

Con el gran final anunciado para el lunes 27 de marzo, el exitoso ciclo de Telefé sigue generando odios y pasiones entre los fanáticos que no dejan de expresarse en las redes sociales.