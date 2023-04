Sin ropa interior y con transparencias, Daniela de Gran Hermano incendió Lollapalooza

Desde su salida de la casa de "Gran Hermano", Daniela causa sensación con cada presencia, salida o reunión de amigos.

La "hermanita" más conocida como "Pestañela", se volvió popular en "la casa más famosa del mundo" por su fogosa relación con Thiago y además, por sus curvas y estilo de juego.

Decidida a aprovechar si fama conseguida en el reality de Telefé, la joven impactó en el último fin de semana cuando decidió disfrutar del show de música Lollapalooza.

Amante de la ropa muy sensual, la morocha eligió un vestido transparente que mostró su trasero y su busto apenas cubierto por dos cintas negras.

Ovacionada por los presentes, Daniela compartió un video en sus redes y expresó: "Me quiero guardar en mi corazón este momento hermoso que me hicieron pasar, no importaba la hora que era, ni en el lugar donde estaba, fue increíble lo que me hicieron vivir, nunca espere tanto amor! Estoy súper contenta por el cariño que recibí de ustdes!! Hasta en un momento cuando pensé que todo se calmaba ustedes me seguían gritando y me hicieron emocionar Solo puedo decir GRACIAS! LOS AMO Y SON LO MEJOR DEL MUNDO".