Boda múltiple en la casa más famosa del mundo

A punto de culminar, "Gran Hermano" (Telefé) vivió una noche muy especial, a solo tres días de la gran final con la "falsa boda" entre los tres finalistas: Marcos, Julieta y Nacho.

Vestidos de gala, los "hermanitos" recibieron la visita de los 15 participantes eliminados progresivamente desde el comienzo del ciclo en octubre del 2022.

“Esta noche estamos de fiesta”, anunció Santiago Del Moro en el comienzo de la emisión e invitó a los exparticipantes a que entren a la casa por última vez.

Ya adentro y desde hacía unos días, compartían la convivencia con los finalistas Mora, Tomás y Martina apoyando y haciendo campaña por cada uno de los posibles ganadores.

Felices con el reencuentro entre todos, los jugadores se abrazaron al comienzo del programa y recordaron momentos especiales del programa de Telefé.

Quién "casó" a los novios, fue Tomás Holder, mientras que Romina y Daniela ayudaron a cambiarse a la novia y a la perrita Mora quien también tenía un atuendo especial.

Alfa fue elegido para acompañar a la novia al altar y el polémico participante no pudo ocultar su emoción en el momento: “Julita, es un sueño lo que estamos viviendo, no tenes ni idea”. Y después agregó: “Formamos parte de una novela que duró más de cinco meses, no hay malos ni buenos, formamos parte de una novela”, le aseguró.

Finalmente y luego de "casados", los ex participantes les hablaron a los finalistas y les desearon lo mejor para la gran final que se vivirá este lunes 27 de marzo.

La frutilla del postre, fue a segundos del cierre del programa cuando Alfa, sorpresivamente le pidió casamiento a Romina, su compañera de juego y también enemiga en el último tramo de la competencia.