¡Sorpresa! Marcos tiene novia y ella lo esperó a la salida de Gran Hermano

Hace algunas horas Telefé coronó a Marcos como campeón de "Gran Hermano", el reality exitoso que duró mas de cinco meses en la pantalla chica.

Por decisión del público, el salteño fue el elegido para llevarse los 15 millones de pesos, un monto de Mercado Pago y una casa prefabricada.

En la noche de la gran final y cuando todos pensaban que Marcos estaba soltero, por sus dichos dentro del juego, apareció Julieta la novia del "hermanito" más querido del reality de formato internacional.

Fue la periodista Marisa Brel, también panelista del programa quien reparó en una joven que estaba junto a los padres del ganador.

De inmediato la mediática se tomó una foto con la joven y expresó: "Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte, me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Y lo amé más. Son hermosos los dos. Estaban en familia", finalizó.