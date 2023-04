Con body súper cavado, Nati Jota reflexionó en la madrugada

A punto de ingresar a trabajar a una nueva plataforma de streaming, Nati Jota disfruta de sus días de vacaciones en Buenos Aires y no duda en compartir mucho contenido a través de sus redes sociales.

La ex integrante de Luzu TV, pasada la media noche, compartió una foto en su Instagram desde el ascensor con la indicación de la hora (1:12 am)y expresó: "Quise poner la hora y pensé que cuando uno lo hace está queriendo comunicar algo... acá no significa nada no es ni tarde ni temprano, quizás salgo o quizás vuelvo pero no informa demasiado ni sería interesante... sólo dio pie a esta reflexión que seguramente no cambie tu vida", confesó.

La influencer, para la ocasión, usó un body muy cavado en color negro, con mini short camel y botas altas al tono. Minutos más tarde y antes de entrar a la cama, Jota posó desde el baño con remera larga y nada de maquillaje.