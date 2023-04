Quebrado Jey Mammón pidió un juicio a la verdad para salvar su vida

"No violé, no abusé, ni drogué a nadie jamás" fue una de las frases elegidas por Jey Mamón en su descargo luego de la denuncia por abuso que tiene en su contra. El ex conductor de Telefé realizó un video donde expone su versión de los hechos en los que se ve involucrado. Declaró que necesita un juicio a la verdad, ya que cuando mantenía una relación con el denunciante, este era mayor de edad.

Afirmó además en su relato que nunca en su vida, realizaría un abuso: "Ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", publicó en su cuenta de Instagram, acerca de las acusaciones que hizo públicas Lucas Benvenuto el miércoles pasado.

También contó que conoció a Benvenuto en una fiesta y que tuvo una relación con el denunciante cuando este tenía 19 años y no cuando era menor. Le bastaron siete minutos para contar su verdad.

Finalmente pidió a sus seguidores que por favor lo escuchen, Jey Mammon explicó: