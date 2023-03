Ultra hot, Lali Espósito respondió a las críticas por sus letras

A punto de subirse al escenario del estadio Vélez Sarfield, Lali Espósito estrenó su última canción "Comprame un Brishito" y salió a responder una crítica que recibió en las redes sociales.

Fue el músico y productor Maxi Trusso quien, en una entrevista en el programa de radio One Plus, no dudó en decir a sus fanáticos: “Ahhhh se viene el disco de tu vida mi amor. Posta”, y, consultado sobre lo nuevo de Lali agregó: “Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores. Escucho a Lali Espósito, ¿Cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, dijo el entrevistado sobre el autotune.

Sin preocuparse por el tema, pero sin dejarlo pasar, Lali usó la red del pajarito y, sutilmente contestó: “¡Para los preocupados por mis letras no teman! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y cómo impactó el dólar a 300”, twiteó.