El ganador de Gran Hermano aseguró que donará su premio

Luego de un lunes de fiesta en la pantalla de Telefé, por el final de "Gran Hermano", Marcos Ginocchio resultó ganador con más de cinco millones de votos que el público eligió por sus valores y su forma de ser.

Ya fuera del ciclo que duró más de cinco meses, el salteño más conocido como "el primo" participó de las últimas emisiones del "Debate de GH" y sorprendió cuando confirmó qué hará con el dinero ganado.

El pozo de casi 19 millones de pesos, entre los 15 del canal y el resto de Mercado Pago, tendrá un fin solidario según el tranquilo joven del norte argentino.

“Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me llegó que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”, expresó Marcos emocionando a los presentes en el estudio.

Con una casa prefabricada, cerveza gratis por un año y dos motos -una para él y su hermana- el joven ganador se siente satisfecho por lo conseguido en el programa de más éxito en Argentina.