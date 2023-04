"Angustiado y empastillado": Jorge Rial entrevistó a Jey Mammon

En medio del escándalo por abuso de menores que tiene a Jey Mammon como el protagonista de las noticias, Jorge Rial logró entrevistarlo luego del descargo que el ex conductor de "Morfi" realizó en las redes sociales negando los hechos que se le atribuyen.

Todo comenzó cuando Lucas Benvenuto, en una entrevista en el programa de América "La Tarde", confesó que mantuvo una relación con Mammón cuando él tenía 14 años y el conductor 32.

Por el escándalo y buscando la palabras del acusado, Jorge Rial logró entrevistarlo en un "mano a mano" que podrá verse este viernes a las 15 horas en "Argenzuela" del canal C5N.

Con algunas promociones vigentes y adelantos de una charla casi íntima, el ex conductor de "Intrusos" expresó: “Llegué con las expectativas de una nota con el más buscado de este momento y me voy regulando todavía. Me encontré con una nota muy fuerte, y con un Jey Mammon con muchas ganas de hablar”, comenzó diciendo el profesional.

Luego agregó: “Está angustiado y empastillado... Le tiré preguntas, le repregunté, tuvimos momentos muy tensos. Hubo cosas que no le gustó que yo dijera y me pasó alguna factura, (…) y hablamos, pero fue fuerte”, recordó el periodista.

“Yo tengo una convicción personal sobre ciertas cosas, y no voy a transar sobre eso. Entonces no era cuestión de creerle o no, en todo caso la gente dirá si le cree o no”, aseguró Rial y cerró diciendo: “De lo que a él se lo acusa, va en contra de mis valores. Obviamente, y esta discusión saldrá al aire, el tema de la edad es fundamental en esta nota; y lloró para todos los que quieren saber, acá lloró”.

“Él habla de su estado, que está empastillado, que está angustiado. Habla de los dos comunicados que lanzó, además. Van a ver una nota que está hecha son abogados y sin amigos. Me dijo que pregunte todo lo que quiera, no hubo ni un solo condicionamiento. Me encontré con un tipo que tenía ganas de hablar y habló”, cerró el conductor.