El sanjuanino que sueña con entrar a la casa más famosa: "quiero ser auténtico"

Desde el último domingo lanzaron las inscripciones para ser parte de la próxima edición de Gran Hermano. Muchos sanjuaninos aspiran a ser parte y uno de ellos es el cantante Elías Jácamo.

El compositor charló en Banda Ancha y sostuvo 'yo me quise presentar porque me gusta mucho el arte y la cámara. Me presento para que la gente me pueda conocer un poco más y ver qué onda'. Elías es un hombre que ya fue parte de otros realities. Uno de ellos le dio la posibilidad de cantar con Cristian Castro, pero esta vez se pone en juego otros condimentos porque se trata de un juego de convivencia.

El joven vio la edición donde ganó Marcos, por ello señaló que ve que el juego cambio. Cabe decir que en ediciones anteriores los ganadores fueron personas con historias tristes o quienes jugaron al límite. 'Voy a mostrarme tal cual soy, no venderme. Quiero ser yo mismo dentro de la casa y voy con muchas ganas de jugar' explicó.

'Yo creo que la gente busca bondad u otros valores, por eso que gana Marcos. Buscan gente más genuina y creo tener todos los condimentos para estar ahí' señaló el sanjuanino. Él mismo se considera auténtico, chistoso y ordenado, porque lo se ve como un candidato ideal para la casa más famosa.

Entre sus puntos negativos, aludió a que no se bancaría la mentira o la falsedad, por lo que confrontaría sin problema a quien le haga algo que no le guste. ' Quiero vivir la experiencia y que me conozca la gente' declaró.

Su búsqueda también está atravesada por el arte, porque quiere que esa faceta se vea y como muchos ve que la casa es la pantalla ideal para masificar su proyecto. 'La televisión necesita a una persona diferente y puedo ser yo' dijo.