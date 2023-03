Boca abajo, Barby Silenzi mostró su tanga negra

Hace algunos días y, a punto de regresar a Buenos Aires luego de una exitosa temporada en Carlos Paz, Barby Silenzi compartió un posteo en las redes sociales que, de inmediato, encendió las alarmas por una nueva crisis con El Polaco.

La bailarina mostró su dedo "fuckyou" junto a una llamativa frase, y desató miles de especulaciones sobre su presente amoroso con el padre de su hija menor.

Finalmente tanto en "Socios del espectáculo" (El Trece) como en "Intrusos" (América) se conoció la razón del enojo de la ex participante de "ShowMatch", cuando Paula Varela comentó: “Dijo que se iba a ir a California a grabar un programa y que después se iba a ir tres días a Miami. No solo no fue ni tenía que trabajar, eso no era cierto, sino que llamó y le dijeron que las grabaciones arrancaban en abril”, comunicó la panelista.

Luego agregó: “Lo que hizo fue irse con Alma, su nena, a Disney. No es la que tiene con Barby, entonces yo creo que lo ocultó por los conflictos que tiene con la mamá de la nena, Valeria Aquino. Se mandó solo a Disney y ahora hay quilombo. Me dicen que está todo mal y que ella está enojadísima”.

Sin hacer comentarios al respecto, Silenzi disfrutó de sus últimos días en la villa desde el agua, boca abajo, dejando a la vista sus nalgas con una pequeñísima tanga negra.