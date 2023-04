Con lágrimas en los ojos, Maxi Herrera pidió entrar a Gran Hermano

Pocos días antes de la final de "Gran Hermano", Santiago del Moro anunció una nueva edición del reality furor en Argentina.

Es por esa razón que, desde todas partes del país la locura por ingresar al programa generó cientos de videos de presentación de jóvenes que desean ser parte del formato.

En San Juan, varios influencers y generadores de contenidos hicieron lo suyo, como el caso de Maxi Herrera quien, compartió una filmación bastante particular.

Llorando y con un gesto compungido el sanjuanino aseguró: "Hola gente, me llamo Maximiliano Herrera, tengo 28 años y soy de la provincia de San Juan. Actualmente me dedico a hacer videos y memes por Facebook, no me pagan un peso y lo hago por amor al arte. No me gusta estudiar, me aburre un montón... trabajo de lo que sea: albañil, pintor, revoleo la cartera pero te pagan poco y no quiero trabajar más", comenzó diciendo Maxi.

Luego agregó: "Me encanta hacer locuras sin importar lo que opinen los demás, si tengo que perder mi dignidad lo voy a hacer, mi mayor sueño es poder regalarle una casa a mi papá, pero al paso que voy no puedo comprar ni un kilo de alambre".

Finalmente y para intentar generar empatía en los productores del ciclo, Herrera aseguró: "Gran Hermano te pido por favor meteme a la casa más famosa del país, yo no quiero terminar debajo de un puente juntando cartones, yo siento que mi única solución sos vos, tengo que estar en la casa donde voy a aportar un montón, les mando un beso".

En contacto con Diario 13 San Juan, el joven aseguró que actualmente está desocupado pero que sumarse al reality sería lo mejor para él: "Quiero entrar para cambiar mi vida .. no tengo estudios y pagan muy poco los trabajos que ofrecen , obviamente que si tengo que trabajar lo hago sin drama pero la idea es encontrar algo que pueda salir adelante... Al show le aportaría muchas cosas sobre todo me gustan las cámaras ser el centro de la atención", cerró el candidato.