Con tanga de encaje, Celeste Muriega se despidió de Sex

Hace algunos días, Celeste Muriega se despidió de "Sex Viví tu Experiencia" la obra para adultos dirigida por José María Muscari y que compartió, durante todo el verano, junto a su novio Christian Sancho.

Por si esto fuera poco, la pareja también se comprometió y esperan juntos poner la fecha para la boda entre las dos bombas sensuales.

Hace algunos días y a través de sus redes sociales, Celeste festejó su cumpleaños 34 y confirmó que dejará la sensual obra por tener otros proyectos en mente.

"Llegó el fin de un ciclo lleno de amor, profesionalismo, compañerismo y disfrute! Hoy me toca despedir compañeros increíbles, cuadros que he disfrutado mucho de hacer día a día, momentos impagables y sobre todo a alguien que me a enseñado mas de lo que él piensa, tanto arriba como abajo del escenario. Estoy hablando del comandante de este viaje hermoso llamado #sextour nuestro capitán! @chrissanchook", comenzó diciendo la bailarina.

Luego Celeste agregó: "Gracias por hacerme creer nuevamente en el amor, por enseñarme que el trabajo y el amor conviven y aún más! se potencian y se disfrutan el doble. Me llevo una experiencia que jamás pensé que iba vivir, pero ni cerca y la satisfacción de crecer juntos en un éxito como @infovivituexperienciaok".

"Gracias @josemariamuscari @paolaluttini @matiasnapp por lo vivido y por esto nuevo que vamos a emprender llamado #sexlaevolucion con una puesta totalmente renovada. Gracias a los más de 80 mil espectadores que nos vieron en la gira, a mis compas por lo compartido y a @chrissanchook por ser mi maestro desde el día 1, te amo y les AMO a todos", concluyó la sensual morocha.

Como no podía ser de otra manera, Muriega lució un pantalón tipo cargo de satén, tacos aguja, top de encaje transparente que combinó a la perfección con una tanga hilo dental de la que lució sus tiritas.