"No te voy a llorar": murió la madre de Donato de Santis

Este fin de semana, la tristeza invadió a Donato de Santis, el chef y jurado de "Masterchef" (Telefe) por la muerte de su madre quien vivía en Italia.

La noticia se conoció el domingo cuando, desde Puglia llamaron al mediático que no se sorprendió con la información dolorosa para toda la familia.

La mujer de 93 años falleció por problemas de salud propios de su edad acompañada de familiares quienes avisaron a cocinero italiano.

A través de su cuenta de Instagram, Donato expresó: “Hoy me toca despedirme de mi Madre. Mamma, estoy muy feliz que vos hayas vivido para yo elegirte como madre. Sabes que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mí como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas y asi hacia el infinito…”, comenzó diciendo De Santis.

Luego agregó: “A veces me he preguntado adónde estarán tus juguetes, cuáles eran y si algunas vez los tuviste cuando eras niña…Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado. El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida así que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente. No te voy a extrañar porque miro mis manos y son tus manos. Gracias Mama”.

Su mamá era empleada doméstica y hace algún tiempo, Donato comentó sobre la mujer: “Era muy dulce y acariciaba los pollos y los conejos, hasta que se dormían en su mano. Entonces les cortaba una vena debajo de la lengua y los desangraba, mientras yo sujetaba las patas de los conejos. Yo sacrifiqué mi primer conejo a los 10 años”. La familia tenía una finca donde producía tomate, trigo, uva y aceite de oliva. En el lugar no había electricidad ni gas natural: se bañaban a la intemperie. Trabajaban bajo un sistema de distribución que les dejaba muy poca ganancia, por eso emigraron a Milán donde nació Donato, el más chico de tres hermanos, informó Infobae.