Preocupación: Ulises Bueno cada vez más grave

Hace algunos días, las noticias sobre la salud de Ulises Bueno comenzó a preocupar a sus fanáticos.

Sin precisiones ni certezas, los seguidores se preguntaron en las redes sociales sobre el cantante y, ante el pedido de información, los agentes y producción del mediático debieron publicar un comunicado en las redes del artista.

“Queremos agradecer a todos los que se comunicaron/consultaron por el estado de salud de Ulises Bueno. Él se encuentra cursando una bronconeumopatía aguda con síndrome febril, disnea con baja saturación de oxígeno, por lo que requiere de oxígeno domiciliario”, comenzó diciendo un texto con letras blancas y fondo negro.

Luego se sumó: “Por este motivo de fuerza mayor, los shows programados para este fin de semana serán suspendidos. Los mantendremos informados de su evolución. Desde ya muchas gracias. Saludos”.

Para sumar preocupación a la situación, el manager de Bueno, "Chicho Capozucca expresó: “No está mejorando. Sigue con fiebre y con muchísima tos que es lo que lo mantiene complicado”.

“Lo importante es que él esté bien y que no traiga ninguna repercusión. Estos temas son complicados y no sabemos cuándo puede volver a cantar por que no es algo sencillo lo que tiene”, añadió el representante.

“Pensamos que era una simple gripe, fue empeorando con fiebre y tos, hizo un neumonía, no sabemos cuándo puede llegar a volver porque está en una situación grave, no se encuentra bien. No estaba oxigenando bien y fue recomendable la asistencia de oxígeno por eso, pero no está entubado. No ha mejorado por el momento y por eso hay posibilidades de que sea internado”.