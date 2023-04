Chau Divas Play: Flor Peña anunció que se baja del sitio para adultos

Con una vida llena de compromisos, Flor Peña regresó al trabajo luego de unas cortas vacaciones después del éxito de "Casados con Hijos" en el Teatro Gran Rex.

Ahora y a través de sus redes sociales, la conductora realizó un anuncio inesperado. La ahora castaña anunció públicamente su salida de la plataforma para adultos Divas Play dejando atrás, por el momento, todo lo relacionado con la generación de contenidos eróticos.

La información entristeció a sus seguidores que luego se enteraron que Peña arribará a un canal de televisión familiar y esa era una de las condiciones.

"Quiero anunciar que hoy me despido de Divas Play. Nada me define; soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mí Divas Play", expresó la mujer de Ramiro Ponce de León en un posteo de Instagram luciendo una remera con la marca para adutlos.

"Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos. Y siempre bancar la parada. Soy todas las que quiero ser y en esta plataforma salí a jugar un rato. ¡Y la pasé bomba!", dijo Flor y cerró con: "Les deseo siempre que sean libres de estar donde quieran estar. Se los recomiendo, es liberador".

Acerca de los nuevos proyectos que tiene la actriz en mente, la periodista Marina Calabró comentó en Radio Mitre: "Es la vuelta de Florencia Peña a Telefe. El canal viene escorado, primero por el caso de Marcelo Corazza y después por todo lo de Jey Mammon y hay quienes dicen 'es demasiado, ya está, vamos a tratar de que todo sea más familiar'".