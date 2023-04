Cacho Garay quedó detenido por tenencia de armas y violencia de género

Esta semana se conoció la denuncia de la mujer del humorista Cacho Garay por violencia de género en un hotel de Carlos Paz.

Con el transcurrir de los días y la mujer alojada en un albergue para víctimas de violencia en Mendoza, Garay fue detenido por la policía en su domicilio ubicado en el departamento de Luján de Cuyo.

Por si esto fuera poco y después de un allanamiento en su casa, se encontraron cinco armas de fuego que fueron secuestradas de inmediato.

La pareja que estaban juntos desde hacía más de 13 años, y el abogado de la joven mujer manifestó que los maltratos no son novedad en la vida del mediático y la esposa fue víctima de “violencia física, económica y sexual”.

“Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos”, dijo el abogado José Manuel Fiz. Según detallaron fuentes policiales, entre las armas secuestradas se encuentran un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido.

A través de sus redes sociales, Garay dejó un mensaje a sus seguidores intentando explicar su situación y declarándose inocente: “Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”. El mensaje estaba acompañado por una frase del pintor Salvador Dalí: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas”.

Hasta el momento Garay quedó aprehendido en una sede policial y a disposición del fiscal Daniel Carniello, quien deberá definir su situación procesal.