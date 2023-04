Desde la isla Mujeres, Nati Jota posó en colaless

Con muchos proyectos en mente y un posible nuevo puesto de trabajo en otra señal de streaming, Nati Jota decidió cortar la rutina y partió hacia un destino paradisíaco.

La ex periodista de "Luzu TV" eligió la Isla Mujeres y, desde ese lugar, compartió algunos posteos y reflexiones con sus fieles seguidores.

Usando una pequeñísima tanga estampada, la mediática expresó: "Isla Mujeres. Nuestra isla, luchadoras, ah re nada que ver.

Este texto vale x la foto del atardecer del momento exacto en el que el sol está mitad en el mar y mitad en el cielo, pero fue tapado x las nubes así que subo una de unos momentillos antes", comenzó diciendo.

Luego Nati sumó: "Les mando besos a todos, los amo como siempre, estoy medio desconectada o no muy charlatana en redes, me hace bien relajar un poco. Realmente x momentos no paro de pensar y adelantarme a cosas (classic natuti) y me culpo xq no debería pues vacaciones, y después me abrazo porq ya bastante con maquinar que encima tengo q castigarme x eso? Nah. (Lo hago de todas formas). Igual estoy mega, eh", se sinceró.

"Pero me gusta contarles las cosas que me pasan, lo que me parece que se destaca o les puede hacer pensar algo. Les mando besos, escribo esto desde el super que vinimos con mi tío a hacer las compras para la cena. Ando en bici de acá para allá porque nuestro departamento de @kayislamujeres está como a 4kms de la zona de la playa, así que curtiendo la de que soy local; lompa de la selección mexicana y a pedalear. Como en la vida. Bueno, había que darle un cierre profundo, pero nada q ver el short de la selección mexicana con lo de la vida, lo de pedalear capaz que sí pero re trillado".

Feliz por los días vividos, Nati cerró diciendo: "De fondo suena Isabel de Luis Miguel (ni en la foto, ni realmente ahora que escribo, pero va con esa onda) xq la cantó y tocó un músico viniendo para la Isla en el ferry y me pareció muy apropiada para mi estadía acá".