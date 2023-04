"Ella trae una mochila de cuernos": la teoría sobre la vida amorosa de Sabrina Rojas

Esta semana comenzó con la escandalosa separación de Sabrina Rojas del Tucu López que, al parecer tuvo una tercera en discordia cuando el conductor estuvo en Carlos Paz.

Una mujer joven llamada Damaris Cané confirmó haber estado con López en un boliche en medio de una supuesta crisis con la exmodelo.

Aún si videos ni muchas pruebas, Rojas cortó la relación y decidió hacer una pausa con el hombre al que volvió a apostar al amor luego de su separación con Luciano Castro.

Firme y muy dolida, Rojas cortó ante el menor rumor, según dijeron en la pantalla del Trece "Socios del Espectáculo" y quien sumó más información fue la panelista Paula Varela.

La periodista relató que el Tucu López está “procesando” la situación y "si bien venía con algunas cositas de diferencias como dijo Sabrina, el detonante de la separación fue cuando ella dijo ‘hasta acá llegué’”, aseguró la mujer.

“Ella le cree que no fue una infidelidad o que no pasó nada, pero no tiene ganas porque ella es, y esto va por mi cuenta, una mujer que ya viene con una mochila de cuernos, con todo respeto a Luciano, que te queremos mucho”, dijo Paula, en referencia a su ex marido.

“Entonces ella está muy cansada y muy herida y, obviamente, cuando viene ‘el nuevo’ estás con la lupa para que no te vuelva a cagar como el anterior. Y el Tucu no puedo con todo esto…” , cerró la cronista.