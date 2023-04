Marcelo Tinelli ya tiene su primer confirmado para el Bailando

Hace algunos días, Marcelo Tinelli confirmó su llegada a América TV y del show televisivo "Bailando 2023".

El conductor no sólo estará al frente del certamen de baile, sino que también dirigirá desde julio la Gerencia artística del medio propiedad de Daniel Vila.

Con el anuncio muchos artistas e influencers comenzaron a "llamar la atención" en las redes buscando su lugar en la competencia.

Fue Ángel de Brito quien, confirmó el primer famoso asegurado en el show a cargo de "El Cabezón".

En su programa de espectáculos "LAM", De Brito comentó: "Es hombre, ex participante de Gran Hermano 2022, Marcos por ahora no está, obviamente lo quieren, pero por ahora no", dijo el conductor.

Luego agregó: "Es nada más ni nada menos que el señor Tomás Holder", y de inmediato se mostró un video que el rosarino subió a sus redes para formar parte del certamen de baile.

"Me encantaría que mi bailarina sea Jimena Barón, así que ya saben", afirmó Holder muy entusiasmado con el reconocimiento que no tuvo al ser el primer eliminado de la "casa más famosa del mundo".