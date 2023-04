Julieta Poggio quedó confirmada para una obra de Muscari

Luego de ir a ver la obra Sex, Julieta Poggio quedó en la mira de José María Muscari que, sin dudarlo, le ofreció trabajar en una de sus tantas obras teatrales.

Según transcendidos, la rubia sería una de las protagonistas de las nuevas puestas en las que trabaja el polémico director que podrá verse, en algunos meses en la calle Corrientes.

En una entrevista reciente de Muscari con TN, el mediático comentó: “Hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer una obra específicamente y me parece que ella es la actriz ideal para protagonizarla. Ahora estamos con un tema de derechos con los productores, que son Carlos y Tomás Rottemberg. Apenas se definan los derechos, el proyecto va a concretarse”.

Sobre la personalidad de Julieta, Muscari aseguró: “Me encanta la energía que tiene. Me parece espectacular, le presté atención desde el principio del programa y siempre vi que era una actriz que estaba formada. No te puedo contar mucho más, pero por ahora, lo que está buenísimo es saber que Juli va a ser la protagonista. Para mí, personalmente, es un super desafío porque me encanta la energía que maneja”.

“Estoy recontento con el proyecto y con la posibilidad de que esto se concrete y por suerte está todo encaminado para que eso suceda”, cerró el influencer.