Flor Vigna confesó que es "demisexual"

En un momento especial de la pareja y compartiendo la misma obra de teatro, Flor Vigna y Luciano Castro siguen "empujando para el mismo lado".

Hace algunos días, la joven novia confesó durante una entrevista que era "demisexual" generando un revuelvo entre sus fanáticos y los usuarios de las redes sociales.

Según la Red para la Educación y Visibilidad de la Asexualidad (AVEN, por sus siglas en inglés), “un demisexual es una persona que no experimenta atracción sexual a menos que forme una fuerte conexión emocional con el otro".

Sobre esto, Flor agregó: "Es entender la sexualidad desde el cariño, desde el ya conocer a una persona, y tal vez no desde una primera impresión", aclaró la actriz de El Divorcio a la salida del teatro.

Luego sumó: "Sería desde un vínculo en sí mismo, no desde una primera impresión. A mí me pasa más por otro lado, no como la gente que se enamora y ya", aseguró Flor Vigna.

Tiempo atrás, la ex Combate se había referido al tema al decir: "Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía", reveló ante Infobae.

"La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico", continuó.

Al final, Flor Vigna fue contundente sobre Luciano Castro: "Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada", informó Ciudad.