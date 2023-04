Jey Mammon volvió a Argentina luego de doce días en el exterior

Este lunes la noticia del regreso de Jey Mammon a Argentina, alertó a sus seguidores y a los medios que siguen la información del mediático acusado por Lucas Benvenuto por abuso de menores.

En el programa "Socios del Espectáculo" (El Trece) confirmaron el regreso del artista a nuestro país, luego de doce días en España.

Todo comenzó cuando la cuenta @chismesdeker en Instagram, de contenido relacionado al espectáculo, compartió una foto de Mammon en el aeropuerto de Barajas. “Jey Mammon está volviendo a la Argentina”, escribió junto a una foto del cantante con una valija y un bolso de mano.

Cerca de las 4 de la mañana de este lunes, Juan Martín Rago -verdadero nombre del actor- arribó al país y frente a la prensa que lo aguardaba en Ezeiza expresó: “No me escapé del país... Quiero dejar en claro cuál es la verdad. Esta es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a la Argentina? Ahora me voy a mi casa”, comentó un poco molesto.

Para cerrar el ex conductor de Morfi dijo: “No me fui a reflexionar. Ahora estoy ordenándome un poco para hacer lo que tenga que hacer. Si alguien se escapa, no se va a Madrid. A Chueca, al barrio gay, chicos”.