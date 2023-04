"No me banco ni el rumor": Sabrina Rojas harta de ser engañada

Hace algunos días, Sabrina Rojas decidió dejar al Tucu López luego de enterarse de una infidelidad por parte del conductor mientras estaba solo pasando un fin de semana en Carlos Paz.

La relación de más de dos años se terminó en cuestión de horas por decisión de la ex mujer de Luciano Castro quien se tomó el rumor en serio.

A mis 42 años no me banco ni el rumor.

La mendocina anunció de manera muy superficial que ya no estaban juntos sin dar demasiadas explicaciones pero, esta semana la actriz de desnudos rompió el silencio en "Intrusos" (América).

Fue la periodista Karina Iavícoli quien conversó con Rojas: “Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes”, expresó.

Luego Sabrina sumó: “No tengo por qué dibujar nada, me separé desde el lunes a la mañana, hasta ese día estaba todo bien...“Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”, cerró la rubia.