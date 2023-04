Luciana Salazar y Matilda: de tal paso tal astilla

De bajísimo perfil en lo que se refiere a su vida amorosa, Luciana Salazar sigue activa en sus redes sociales al postear fotos muy sensuales y casi atrevidas.

La amiga de Marcelo Polino y madre de Matilda, está muy atenta a la moda que comparte con la pequeña sobre todo en tonos y texturas.

Moda compartida

Desde hace tiempo, la ex integrante de "Polémica en el Bar", antes de cada salida, se toma una foto para compartir el look de ambas, sobre todo en ocasiones especiales como fiestas de gala y Fin de año.

Como es de esperar, hay mensajes de amor y apoyo pero otros que manifiestan no estar de acuerdo con Salazar en exponer a su pequeña hija.

Mensajes divididos

"Me parecen hermosas las dos .. madre e hija .. pero pregunto : así se sale a tomar el té un domingo de lluvia? Ósea yo estoy afuera de todo ??????????gracias q me pongo zapatillas y jogging"", "Podrán las pelos con liendres", "Por dios gente no critiquen tanto.. Dejen vivir. Divinas madre e hija. Listo.. Hacen los que quieran", "..al menos está vez la vistió de niña!", entre otros.