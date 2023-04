Grave: Silvina Luna compartió su rutina de diálisis

Desde hace tiempo, la frágil salud de Silvina Luna dejó de ser un secreto. La ex Gran Hermano contó su padecimiento y sus sesiones semanales de diálisis por el mal funcionamiento de sus riñones luego de varios intervenciones estéticas de la mano del doctor Lotoki.

La modelo de 42 años publicó recientemente un video en plena sesión de diálisis para crear conciencia sobre el cuidado y la prevención de la salud.

Silvina Luna, una guerrera ??uD83DuDCAA pic.twitter.com/CGYApERii2 — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) April 19, 2023

Sentada en un sillón y con el barbijo en el rostro, la rosarina comenzó diciendo: "Es una máquina que es como un filtro para mi riñón. O sea, que me está ayudando a vivir". explicó Silvina quien también espera un trasplante.

"Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir", comenzó diciendo Luna.

Luego sumó: "Esto lo hago tres veces por semana cuatro horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más", continuó.

Para el final la modelo aseguró: "A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día en base a como me siento organizo el día. Mandenme buena energía. ¡Y de esta salimos!", cerró la mediática.