Indignada con la prensa, la China Suárez salió a hablar de su ex en las redes

Hace pocos días, la China Suárez y Rusherking decidieron separarse para sorpresa de muchos fanáticos que apostaban por la pareja.

El amor parecía ir contra todos los pronósticos pero finalmente algo sucedió entre la actriz y el cantante urbano que el noviazgo llegó a su fin.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, fue lo que escribió la China en su cuenta de Instagram apenas conocida el final del amor entre los mediáticos.

De repente muchas especulaciones comenzaron a tejerse en los diferentes portales y a través de algunos periodistas que se animaban a asegurar que los novios se darían una nueva oportunidad.

Sin vuelta atrás

Pero no fue así y quien salió a confirmar fue Eugenia la China Suárez quien publicó en sus historias de Instagram un mensaje directo y sin filtro: "No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea, solo una separación de dos personas que se quisieron mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz, gracias".

Los motivos de la separación aun no se conocen y hay algunos que afirmas que los celos de ambos, misteriosos mensajes en el teléfono y hasta terceros en discordia serían algunas de las razones del final del amor.