"Me hizo tener relaciones sexuales con otras mujeres": habló la esposa de Cacho Garay

La semana pasada, Cacho Garay fue noticia cuando su joven mujer Verónica Macías lo denunció por violencia de género.

Luego de un episodio en un hotel de Carlos Paz y en su regreso a Mendoza, el humorista quedó detenido por tenencia de armas en su domicilio.

Ahora, la bailarina a quien conoció cuando tenía 19 años, estuvo en el piso de "Intrusos" (América) y contó el calvario que vivió, durante 13 años, con el artista en Luján de Cuyo, Mendoza.

Bajo falsas promesas de ayudar a Macías a volver a la música, Garay obligó a su mujer a situaciones sexuales que, con el tiempo, naturalizó la mujer.

Entre lágrimas, la bailarina comentó que Garay la obligaba a mantener relaciones sexuales con otras mujeres: "Me hizo estar con una mujer y quise escaparme. Me encerró y entré en un estado de shock. Quise llamar a una de mis hermanas y una de las mujeres presentes le dijo que tenía que matarme para que no le amargara la vida. Me quedé paralizada. Me amenazaba que me iba a matar si hablaba", contó Macías entre lágrimas.

Para cerrar, la entrevistada dijo que Garay nunca la amó y que el humorista se pasó toda la vida amenazándola.