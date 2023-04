Revelaron el motivo por el que se separó Jésica Cirio

Hace pocos días, Jésica Cirio confirmó su separación de Martín Insaurralde luego de más de diez años de casados y una hija en común.

Muchas fueron las versiones que giraron en torno a este final, pero ninguno de los dos salió a contar las verdaderas razones del distanciamiento.

Hace unos días, Jésica compartió una foto con su hija en donde expresó: "La única que no me va a traicionar nunca" y, a partir de ahí, todas las miradas se posaron en el político.

En el programa "Mañanísima" de Carmen Barbieri, la conductora y los panelistas se refirieron al tema y sumaron información. El primero en contar algo fue Facundo Ventura: "Hablé con Jésica la semana pasada, yo la note bien, tranquila, en familia".

Por su parte Pochi de @gossipeame recordó que al ser un año electoral, Insaurralde se está cuidando de salir a hablar y aclarar el tema.

Pampito sumó: "Lo que pasa es que, vos, en medio de rumores de crisis, donde vos no queres que se hable de que estás separada de Martín Insaurralde, ¿subís esto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el fin de este posteo? ¿Por qué los famosos tienen esa necesidad de dejar estos enigmáticos?".

Mensaje misterioso

Para dar más profundidad al tema Ventura reveló: "Me acaba de escribir una persona muy allegada con la pareja, que me confirmó que están viviendo en casas separadas, están en un ida y vuelta. El motivo habría sido porque ella encontró algo que no le gustó para nada".

"Por eso lo de la traición", expresó Pampito y sentenció: "Lo que estás diciendo tiene conexión directa con el posteo de ella 'sos la única que no me va a traicionar'".