Selfie "mortal": Wanda Nara calentó las redes en el comienzo del fin de semana

Dispuesta a aprender sobre pastelería, Wanda Nara sorprendió en sus redes sociales al compartir algunos postres y tortas realizados para sus hijos.

La morocha, al frente de la conducción de "MasterChef", se luce cada noche en la pantalla de Telefé en compañía del jurado formado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Subiendo la temperatura

También, dedicada a sus empresas de belleza y cosmética, la hermana de Zaira calentó la madrugad del sábado al postear algunas selfies desde la tranquilidad de su lujoso vestidor.

Usando un body de látex negro con un terrible escote, la mujer de Mauro Icardi se mostró sensual, quizás abusando un poco del photoshop como es usual.

Un mensaje misterioso

Lo más llamativo, además de sus infartantes curvas, fue el mensaje que la morocha dejó junto a la imagen: "Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no habría amor y sin amor no somos nada.por que nada va a cambiar un río de lagrimas que yo sola tuve que nadar quizás no eras para mi , aunque yo era feliz ??".