En bikini y soledad, Sabrina Rojas disfruta de Estados Unidos

Semanas atrás, Sabrina Rojas decidió dejar al Tucu López luego de que el mediático estuviera muy cerca de una mujer cuando pasaba un fin de semana en Carlos Paz.

Por decisión de la ex de Luciano Castro, la relación de más de dos años se terminó porque la mendocina aseguró, que a esta altura de su vida, no se aguantaba ni el rumor de una infidelidad.

En contacto con la periodista de "Intrusos" Karina Iavícoli, Rojas confirmó: “Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes”, expresó.

Ahora y lejos de Argentina, la actriz de "Desnudos" compartió algunas fotos de sus días de relax e introspección en Estados Unidos.

Usando una tanga color camel, la cuyana tomó baños de sol y disfrutó de los lujosos espacios del hotel en donde se aloja.

Un fuego!!!