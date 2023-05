Complicado: otra mujer denunció a Cacho Garay

Desde hace unas semanas, Cacho Garay quedó en medio de la escena mediática por la denuncia de su joven mujer Verónica Macías quien denunció al humorista por violencia de género.

Con el paso de los días se conoció la traumática vida que tuvo la joven en Mendoza junto al mediático que, luego de recibir su libertad por tenencia de armas, ahora la Justicia dictó prisión domiciliaria por los nuevos testimonios de la rubia en los medios nacionales.

Más denuncias contra Garay

Por si esto fuera poco, ahora apareció Andrea, la ex mujer de Garay y madre de su único hijo. La mujer relató su pasado junto al hombre y sumó acusaciones por violencia física y verbal: "Tuve un vínculo de 11 años con él y sí viví hechos de violencia pero no en la intimidad, como le ocurrió a Verónica", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Fue una persona que me ha dejado mal en un montón de lados, que ha dicho que estuve con él para vivir cómoda y otras cosas que no fueron ciertas, me ha cerrado puertas y nunca actué como mujer despechada. Quiero decir que apoyo a Verónica desde el lado humano y femenino. No fui testigo de lo que ella declaró, sólo puedo contar mi historia", expresó la mujer en contacto con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

También, este lunes Andrea estuvo en "Intrusos" en donde detalló que durante su relación con Garay, realizó varias denuncias por violencia pero todas habrían sido desestimadas sin motivo alguno.