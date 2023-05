"Se robó mis letras cuando estaba preso": acusaron a L-Gante de plagio

En el mismo momento que L-Gante disfruta de su éxito en Nueva Zelanda con varios shows programados, acá en Argentina un hombre acusó al mediático de plagio.

Se trata de Fabián Soria quien salió a afirmar que el cantante de cumbia 420, le robó todas sus letras cuando él estaba privado de la libertad.

“Yo empecé a hacer cosas a través de las redes sociales y ponía frases que me iban saliendo, estuve preso en la provincia de Chaco y allí escribí más de 90 canciones, grabé 3 discos desde adentro y los mencioné con una letra; ellos le dieron me gusta y después me entero de que se robaron mis letras, se robó mis letras y las puso en sus canciones", comenzó diciendo Soria en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Luego el hombre agregó: "Son cosas que yo fui armando, yo componía canciones y les envié mi material a ellos... De repente, de un día para el otro, me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito en los singles de Elián, nunca se le puede ocurrir a dos personas la misma letra”, dijo Soria.

Falta de códigos

Luego, el supuesto autor de las letras de Elián Valenzuela sumó: "Este pibe no respeta los códigos, habla de lo leal que es pero todo de la boca para afuera, del dicho al hecho hay un largo trecho, a mí me robó letras para su último tema y también para El último Romántico, a este pibe no se le cae una idea y yo escribo para numerosas bandas de cumbia", aseguró indignado.

Además, Soria reconoció que está arrepentido por haber enviado sus composiciones a L-Gante quien las usó sin consultar: "Mi error fue que les mandé todo tarareado y ya es como que tienen el puntapié inicial para seguir la narración, lo que se ve de L-Gante no es todo así, hay un cierto código en la música que se tiene que respetar...".

"Puede venderle a la gente que tiene sentimientos y ayuda a los demás, pero a mí me robó, le robó a un preso; tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo", concluyó.