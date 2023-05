En topless, una ex de Fede Bal incendió Divas Play

Cada vez más hot y sensual, Bianca Iovenitti vuelve a provocar en sus redes sociales al posar casi desnuda y sumarse a un reconocido sitio para adultos.

La ex de Federico Bal, se convirtió en popular durante la pandemia en donde no dejó de compartir mensajes, look y desafíos para hacer más llevadero el complicado momento mundial.

Ahora y más atrevida que nunca, Bianca se sumó a Divas Play y, desde ese sitio posó casi desnuda invitando a sus fanáticos a seguirla.

La influencer se convirtió en popular cuando se enamoró del hijo de Carmen Barbieri con quien terminó por una infidelidad de parte del polémico conductor.