Marcos Ginocchio salvó a un bebé y se convirtió en héroe

Siempre atento con la gente y en particular con sus fanáticos, Marcos Ginocchio volvió a ser noticia en un viaje a Uruguay.

Contratado por un boliche para una presencia especial, el ganador del reality de Telefé "Gran Hermano", fue protagonista de una llamativa situación en una salida de compras.

Gracias a su estado atlético y su cuerpo ágil y trabajado, el nacido en Salta fue rápido de reflejos al salvar a un bebé que quedó en medio de la calle en su coche de paseo y cayó al asfalto.

Aparentemente el bebé era hijo de una fanática que corrió a saludar al "hermanito" que atentamente besó a todos y accedió a tomarse fotos.

Marcos Ginocchio salvó a un bebé que estaba en peligro en Uruguay pic.twitter.com/O3NY8RXw06 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) April 27, 2023

La madre de la criatura compartió un audio con sus amigas que se viralizó dando detalles de lo sucedido: "Fui a Tienda Inglesa y me encontré a Marcos de Gran Hermano. Chicas, pero fue un papelón...", comenzó diciendo.

“Dejé el coche y me fui corriendo a Marcos. Dejé el coche y se me fue para la mie... Imaginate si pasaba un auto, me atropellaba a la bebé y yo ahí con Marcos", dijo la mujer arrepentida por lo ocurrido.

Lo peor de todo es que el bebé se cayó del cochecito y se golpeó contra el asfalto. Al ver esto, Marcos salió corriendo hacia la niña y la alzó para intentar calmarla. "Marcos fue a ayudar a la bebé porque la bebé se cayó al piso. Fue terrible", contó en la conversación la señora, informó el portal Pronto.