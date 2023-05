Preocupación por la salud de Gasalla

Este jueves alrededor de las 14 horas, el humorista y actor Antonio Gasalla, fue trasladado de urgencia en ambulancia hasta una clínica. Según comentaron periodistas de Canal América, el motivo fue, que la Justicia pidió que le realicen un chequeo general al actor de para evaluar las capacidades del hombre de 82 años.

Días previos, el periodista Marcelo Polino, había anticipado que debido a los problemas cognitivos que sufre el querido humorista, mucha gente le robó objetos de valor, obras de arte y dinero. Polino también comentó que, cuando lo visitó el pasado sábado, Gasalla no lo reconoció y que tampoco reconoce a su propia familia.

Por su parte, otro periodista de canal América Ángel De Brito, confirmó lo sucedido con Polino en su programa LAM.

“En estas últimas semanas, el cuadro de falta de memoria empeoró y la familia decidió accionar para que esté bien cuidado”, dijo Ángel al aire de su programa de espectáculos y señaló que en el entorno de Antonio “están todos aconsejados por profesionales para que no lo contradigan”.

Tal como contaron en LAM, Polino fue a la casa de Gasalla, tras el robo que sufrió el actor y se encontró con una difícil situación. “Me dijo que fue a charlar con él y que no lo reconoció”, lanzó el conductor del ciclo sobre la información que le dio el periodista. “Gasalla no reconoció a Polino, no reconoce a su propia familia tampoco”, precisó.