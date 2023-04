En colaless Natalie Weber anunció que se quiere ir del país

De perfil bajo en todo lo relacionado a escándalos mediáticos, Natalie Weber disfruta de su familia, su carrera como modelo y ser embajadora de varias marcas importantes.

Dueña de una belleza particular, la esposa de Mauro Zárate se alejó de los medios luego de ser panelista de Moria Casán en América hace algunos años.

Ahora y amante de los viajes, la morocha dejó Argentina y junto a sus hijos, partió hacia Italia en donde su marido es parte del club Cosenza.

El futbolista vive en Calabria en donde es visitado por su mujer y los pequeños una vez al mes. En contacto con la revista Pronto la modelo comentó: “Mauro se rompió los ligamentos cruzados el año pasado, el 18 de febrero jugando en un partido. Quedó afuera de esta temporada, lo operaron y vinimos ahora un mes a Italia para acompañarlo en su recuperación. De lunes a viernes tiene que hacer la rehabilitación y los fines de semana podemos hacernos escapadas a diferentes lugares”.

Disfrutando de la vida europea, Weber también se refirió a la actual situación de Argentina y dijo: "Hay mucha inseguridad, no me gusta la violencia, el resentimiento social y muchas cosas que no me simpatizan. Veo cada vez peor al país. Ya estaba mal en 2018, cuando volvimos y ahora está muchísimo peor. En todas partes del mundo hay inseguridad, no es propia de nuestro país pero en la Argentina veo mucha violencia. Me encanta donde vivo, en Zona Norte, pero uno tiene que salir al mundo y la paso mal. Me da mucho miedo, Mía está entrando en la adolescencia y el fútbol tiene mucha violencia", aseguró al medio nacional.

Activa en sus redes sociales, la morocha decidió disfrutar del sol y en bikini posó sensual mostrando su colaless y su inigualable sonrisa.