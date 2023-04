Murió José Luis "Pepe" Gozalo, el ex representante de Rodrigo

Este domingo 2 de abril, la noticia de la muerte de José Luis "Pepe" Gozalo se conoció a través de las redes sociales.

El ex representante y manager de Rodrigo Bueno falleció y fue su hija quien salió a confirmar el deceso.

En un emotivo posteo con una foto familiar, Analía expresó: "Papi, ¿Quién me va a dar ahora esos abrazos de oso que me curaban mis ataques de pánico? Honro tu vida. Papá, espero que descanses en Paz", comenzó diciendo la mujer.

Luego agregó: “Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida. Volá alto Papi Pepe. Te cago amando en la eternidad".

También, a nivel mediático Luis Ventura confirmó en sus plataformas digitales: "Recién termina de fallecer el Pepe Gozalo, aquel manager emblemático de Rodrigo... con él se fueron muchos secretos de la movida musical".

También, Susana Rocasalvo dijo: “Me acabo de enterar y no lo puedo creer, manteníamos largas charlas con tu papi y un amigo que siempre estaba presente en todas las fechas festivas y cuando tenía ganas de charlar. Un abrazo enorme, hoy lo recordaré en mi Programa. Te Abrazo fuerte”.

Gozalo acompañó a Rodrigo en su momento más exitoso. En 2018, durante una entrevista con Ventura se refirió a las adicciones del joven cordobés: “Se pegaba un saque y se ponía ingobernable. Pero no era que me zamarreaba o que yo lo zamarreaba a él. Yo a Rodrigo le decía una sola cosa: ‘Nene, no jodás’”.